Депутаты в Томске поставили вопрос о ликвидации «Томскстройзаказчика»

Фото: Иван Фролов / Ксения Высотина

Депутаты городской Думы Томска поддержат ликвидацию муниципального предприятия «Томскстройзаказчик», если в следующем году в его работе не проявится никаких перспектив. Такую позицию принял Комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре на заседании в Думе во вторник.

«Если мы там перспектив не видим, прозрачности не видим, будем настаивать на ликвидации с продажей всех активов», — заявил спикер Думы Чингис Акатаев, предложив направить на предприятие на несколько месяцев одного из парламентариев для ознакомления с ситуацией.

В 2021 году городские власти объявили о продаже предприятия за 208,6 млн рублей, но из-за долгов «Томскстройзаказчика» перед «СУ ТДСК» на 37 миллионов потенциальные инвесторы воздерживались от участия в торгах.

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