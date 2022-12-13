Морозы не дают открыться елочным базарам в Томске

В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать живую елку в 20-х числах декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за суровых морозов в Томске не могут открыться елочные базары. Некоторые заявленные пункты до сих пор не могут открыться. На данный момент елки уже продают на ул. Интернационалистов, сообщает издание "МК в Томске".

Ранее сообщалось, что в Томске с 10 декабря начнут открываться елочные базары. На них будут продавать живые деревья к Новому году. Тогда администрация города рассказала, что елку можно будет купить в нескольких районах города. Однако из-за морозов не все пункты открылись.

Также отметим, что в Роспотребнадзоре рекомендуют покупать живую елку в 20-х числах декабря, следует выбирать дерево с гибкими ветвями и ровным толстым стволом.

Специалисты рассказали, что лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Читайте также: В МЧС рассказали томичам, как правильно запускать новогодние фейерверки