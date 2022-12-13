«На твердую поверхность вертикально вверх»: служба МЧС напомнило томичам о правилах запуска фейерверков

Фото: Анна Садовникова / пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Три пожара произошли в Томской области из-за нарушений правил противопожарной безопасности при запуске фейерверков в 2020 и 2021 годах, рассказал замначальника нормативно-технического отдела Управления надзорной деятельности ГУ МЧС региона Алексей Шпет.

В ходе прямого эфира на официальной странице администрации Томской области ВКонтакте Шпет пояснил, что во всех случаях фейерверки запускали с балкона, что недопустимо и крайне опасно.

«Пиротехническое изделие перед запуском следует установить на твердую поверхность, чтобы не было его опрокидывания, строго вертикально вверх. Необходимо удостовериться, что вблизи нет людей, деревьев, проводов и других препятствий для запуска фейерверка, и тогда уже можно запускать», — напомнил спасатель томичам, подчеркнув, что применять пиротехнику не на открытом воздухе, а в помещении, недопустимо.

Специалист также добавил, что перед покупкой следует удостовериться в наличии у фейерверка сертификата или знака соответствия, и ознакомиться с инструкцией, в которой обратить особое внимание на класс пожарной опасности: он указывает мощность устройства и радиус разлета искр: по словам Шпета, это до 5 метров, более 5 метров и до 30 метров. Для личного использования разрешена продажа установок до 3 класса пожарной опасности.

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