В Томске за год численность пенсионеров уменьшилась почти на 1%

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В Томской области с 1 января 2022 года число проживающих было зафиксировано на показателе в 1068,3 тысяч человек. Число пенсионеров, стоящих на учете в Пенсионном фонде Томской области, сократилось почти на 1% и составило около 290 тысяч человек. Информацию об этом сообщает пресс-служба Томскстата.

"По состоянию на 1 октября 2022 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде Томской области, составила 289,8 тыс. человек, что на 0,9% меньше, чем на 1 октября 2021 г", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средняя пенсия с октября 2021 года по октябрь 2022 года увеличилась на 16,9% и составила в среднем 20170,9 рублей.

Напомним, среднедушевые доходы граждан в Томской области за период с января по сентябрь 2022 года составили 33 452,6 рубля в месяц. Среднемесячная номинальная заработная плата, которая рассчитывается без учета инфляции, составила 54 518,1 рубля за тот же период. Рост составил 10%.

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