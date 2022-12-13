Разработка томских ученых поможет сэкономить уголь и сократить уровень вредных выбросов

Фото: Алексей Булатов / Ксения Высотина

В Томском политехническом университете разрабатывают отечественную систему контроля расхода угля в энергетических котлах, сообщила во вторник пресс-служба ТПУ.

Разработка системы ведется в рамках программы «Приоритет 2030» и при поддержке Минобрнауки. Томским ученым в работе помогает производственный партнер в лице ГРЭС-2.

Технология позволит с высокой точностью контролировать расход угля в каждом отдельно взятом котле, а не в целой группе котлов, получающей топливо из одного бункера.

«Зная и контролируя этот показатель, можно влиять на энергетические, экономические и экологические составляющие: прогнозировать загрузку меньшего количества угля с сохранением вырабатываемой мощности, экономить на закупке сырья и, конечно, уменьшить выбросы», — цитирует пресс-служба ТПУ доцента Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Дмитрия Гвоздякова.

Расходомер томских ученых использует механический способ измерения и потому обладает меньшей погрешностью по сравнению со средствами измерения ультразвуковым или оптическим методом.

Совместно с ГРЭС-2 ученые ТПУ проводят тестовые испытания лабораторного макета прибора.

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