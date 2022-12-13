Женщина получила ожоги 1-2 степени при пожаре в Зырянском районе Томской области

Фото: Виктор Гусейнов / Олег Укладов

В пожаре в понедельник, 12 декабря, в Зырянском районе Томской области получила ожоги 63-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Томской области.

Уточняется, что о пожаре в двухквартирном деревянном доме сообщили около 10.36 утра, пожарные прибыли спустя две минуты после вызова. В 10.50 очаг возгорания устранили. В квартире сгорели вещи и закоптились стены.

«Травмирована женщина, 1959 года рождения, получила ожог пламенем 1-2 степени спины и левого плечевого сустава, доставлена в МБУЗ «Зырянская ЦРБ», — говорится в сообщении.

Пожар произошел, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем.

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