Снег и гололедицу обещают синоптики в Томске на 13 декабря

Днем температура воздуха составит до -11…-13°С. Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник синоптики обещают до -13 градусов и умеренный снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 12 декабря ветер будет дуть юго-восточный 3-8 м/с, с порывами 13 м/с. Днем температура воздуха составит до -11…-13°С. На дорогах местами гололед.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, днем по крайнему западу без существенных осадков. местами изморозь. Температура днем -16…-21 °С, местами до -26 °С, по югу -10…-15°С. На дорогах также местами гололедица.

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