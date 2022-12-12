Томич завоевал "золото" на турнире по кикбоксингу

Фото: департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

В Кемеровской области-Кузбассе прошел турнир по кикбоксингу и ММА "Сила Сибири". По результатам в основном карде житель Томска Тургай Мамедов завоевал золотую медаль. Информацию об этом сообщает департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

"По итогам трех раундов единогласным решением судей Тургай стал победителем соревнований. К состязаниям спортсмена подготовили Семен Ануфриев и Кирилл Базаев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соревнования проходили в рамках форума "Россия — спортивная держава".

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