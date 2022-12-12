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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:29

В Томской области заработала еще одна ледовая переправа

Она находится в Кривошеинском районе региона
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Александров Николай

Фото: Александров Николай

В Томской области в Кривошеинском районе заработала еще одна ледовая переправа для пешеходов и автомобилей. Информацию об этом сообщила администрация региона.

"В Кривошеинском районе открыта ледовая переправа через реку Обь у села Никольское на автодороге Володино Красный Яр. По переправе разрешено движение транспорта общей массой до трех тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе на данный момент запущено 14 ледовых переправ, при движении по которым необходимо не пренебрегать весовыми ограничениями.

В зимний период в Томской области будет действовать 28 ледовых дорог. Оставшиеся переправы будут открыты сразу после достаточного уровня ледового покрова.

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