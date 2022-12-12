Жители Томска рассказали о необычных местах, куда можно спрятать подарок

Фото: Маковеева Светлана/Веленгурин Владимир

До Нового года осталось 19 дней. Уже сейчас томичи приступают к интенсивной закупке подарков для своей семьи и друзей. Корреспондент "МК в Томске" поговорил с горожанами и выяснил, какие необычные места существую для помещения туда подарков.

"Одно из любимейших мест на земле - это мой гараж. Мое укрытие и личное пространство. Там я отдыхаю, там всегда найдется, чем заняться и там можно хранить все, что душе угодно", - заявил томич.

По словам мужчины, в гараже уже лежат заранее купленные подарки для жены и детей. Другая жительница города отмечает, что домочадцы не смогут догадаться посмотреть сюрпризы в привычных для повседневности местах.

"Сынок у меня активный, любознательный. Считаю, что это прекрасно. При этом совершенно уверена, что ни сын, ни муж не догадаются посмотреть в шкафу для белья, что именно я приготовила им на Новый год", - поделилась секретом томичка.

Еще одна жительница Томска призналась, что праздничные сюрпризы прячет в холодильнике. По ее словам, там удобно сохранить что-то небольшого размера, например, сертификат.

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