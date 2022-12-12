Несколько улиц Томска, Кисловки и Корнилово останутся без света 13 декабря

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Несколько улиц Томска, Кисловки и Корнилова останутся без электричества 13 декабря. "Горсети" будут проводить ремонтные работы, сообщается на их сайте.

Уточняется, что с 9.00 до 12.00 свет выключат по адресу:

Корнилово ул. Солнечная (мкр.Зеленая долина) 1-3,2-8,7-17,11/1,12,16-30,21-23,27-29

Корнилово ул. Степная (мкр.Зеленая долина) 2,3-11,6-16,17-25,24-30,27-а,уч.4,уч.13

Корнилово ул. Ясная уч.8,уч.14.

С 9.00 до 13.00:

г. Томск ул. Салтыкова-Щедрина 48

г. Томск ул. Алтайская 169.

С 13.00 до 16.00:

Зональная станция ул. Алуштинская(мкр. Перспективный) 5,уч.3,уч.7,уч.9,уч.11

Зональная станция Ялтинский проезд(мкр. Перспективный) уч.6

Зональная станция ул. Севастопольская(мкр. Перспективный) уч.9

Зональная станция мкр. Энергетик 11,уч.20

Зональная станция мкр. Перспективный 18,79,уч.50,уч.52,уч.73,уч.78,уч.83,уч.370,уч.11186

Зональная станция мкр. Красивый пруд ,уч.323,уч.324,уч.326,уч.327,уч.328,уч.329,уч.330,уч.331,уч.333,

уч.333-а,уч.334,уч.335,уч.337,уч.339,уч.340,уч.341,уч.342,уч.343,уч.344,уч.345,уч.346,уч.347,уч.349,уч.350,уч. 353,уч.354,уч.355,уч.356,уч.359,уч.360,уч.361,уч.363,уч.364,уч.365,уч.366,уч.367

Зональная станция Зональная станция уч.11018,уч.11037,уч.11038,уч.11052,уч.11319,уч.11322,уч.11330,уч.11336,

уч.11353,уч.11361,уч.11371,уч.19778,уч.19797,уч.19987

Малая Михайловка СТ ""Надежда"" уч.18

Корнилово ул. Уютная 3,4-6,10,14-18,22-28,34,уч.2,уч.12,уч.20

Корнилово ул. Сосновая 145-147,153-155,159-181,уч.157

Корнилово ул. Западная 1-29,2,6-8,12-30,33,34-38,уч.10

Зональная станция Крымский проезд(мкр. Перспективный) 4,уч.6.

С 13.00 до 17.00:

Кисловка Малиновая 3-23,54,58

Кисловка Зеленая 2,3-5,9,10-12

Кисловка ул. Центральная 12,уч.150-б

Кисловка ул. Солнечная 1

Кисловка ул. Малиновая 10-16,20

Кисловка ул. Лесная горка 7,уч.1,уч.21,уч.27,уч.28

Кисловка ул. Геодезическая 2,155,уч.1,уч.9

Кисловка ул. Весенняя 2-4,уч.11

Кисловка ул Летняя уч.5,уч.6,уч.9

Кисловка пер. Малиновый ,2,6

Кисловка Кисловка уч.2,уч.3,уч.6,уч.11,уч.13,уч.14,уч.15,уч.17,уч.18,уч.68-а,уч.71,

уч.149.