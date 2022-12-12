«Мы ее больше не увидим»: томичи переживают за судьбу сбитой собаки с Фрунзенского рынка

Фото: Регион-70 Томск/Алёна Голева

В Советском районе Томска рядом с Фрунзенским рынком долгое время "гостила" собака по имени Лиса. Торговцы на улице обустроили ей лежанку, чтобы зимой она не замерзала, а осенью укрывали брезентом от дождя. У животного есть свой дом, но на рынке уже появились друзья и те, кто всегда ждет собаку в гости. В воскресенье, 11 декабря, очевидцы сообщили, что Лису сбила машина. Журналист «КП-Томск» поговорил с работниками рынка и узнал детали произошедшего.

«Все в глазах мелькнуло, увидела только, что собака уже лежит, а поза такая неестественная. У меня в душе все ёкнуло», - сказала одна из томичек.

Как говорят очевидцы, на собаку наехал автомобиль. По какой причине животное выбежало на проезжую часть - никто не знает, но есть предположение, что Лиса самостоятельно возвращалась домой.

Фото: Регион-70 Томск

В сообществе «ЗнайГород Томск» днем 11 декабря появилась информация, что после ДТП животное осмотрел один из сотрудников рынка с медицинским образованием, а женщина, которая заботилась о животном на рынке, болеет гриппом.

Журналисту «КП-Томск» удалось выяснить, что собаку увезли домой без посещения ветеринарной клиники. Сотрудники рынка о произошедшем говорят с переживанием в голосе.

«Раз, в глазах мелькнуло. Смотрю только собачка наша уже лежит, в какой-то непонятной позе. К ней сразу подошли люди, кто-то позвонил и ее увезли. Увезли к хозяйке на Чкалова. У Лисы же есть дом, а к нам она приходит просто в гости. Мы ее все очень любим, но уже думаем, что она к нам больше не вернется», - рассказала «КП-Томск» продавец с уличной точки.

В комментариях к посту о травме собаки томичи сообщили, что состояние у животного стабильное, при необходимости его доставят в ветеринарную клинику.

В диалоге с журналистом томичи сообщили, что готовы оказать любую помощь для скорейшего восстановления Лисы и ее «возвращения на службу».

«Лиса стала символом Фрунзенского, она была нашей душой. Я тут работаю недалеко, было приятно видеть ее мокрый носик под одеялом. Иногда я давала ей еду, а она периодически отказывалась – кормили ее всем Томском. И любили тоже всем Томском», - поделилась жительница Томска.

На момент написания материала «КП-Томск» выясняет местонахождение животного и его самочувствие. По словам неравнодушных томичей, которые знакомы с ситуацией, за животным ухаживают, но неизвестно – вернется ли Лиса на Фрунзенский рынок. Возраст и перенесенные травмы могут сказаться на самочувствии животного.