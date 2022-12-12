В Томске близится к завершению строительство новой школы на улице Демьяна Бедного

Строительство школы на 1100 мест ведется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске завершается строительство новой школы на улице Демьяна Бедного, 8. Ежедневно на объекте трудится свыше 150 человек, сообщает пресс-служба администрации города.

"Подрядчик СМУ ТДСК работает интенсивно, ежедневно на объекте трудится свыше 150 человек. Ведется отделка заднего фасада и внутренних помещений, многие из них уже полностью готовы, часть – на завершающей стадии. Производится монтаж внутренних инженерных сетей и различного оборудования. На первом этаже установлены турникеты. На входе – электронные часы", - говорится в сообщении.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил, что работы на объекте вышли на финишную прямую, степень готовности высокая.

"Ход работ в целом меня устраивает, хотя есть еще, конечно, замечания и недоделки. Администрация города держит руку на пульсе, задача – сделать школу не только в срок, но и с хорошим качеством", - сказал Ратнер.

Добавим, что строительство школы на 1100 мест ведется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».