В Томске в ноябре 2022 года подорожали огурцы и поездки в Египет

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В Томске по состоянию на ноябрь 2022 года больше всего подорожало четыре позиции - свежие огурцы, поездки в Египет и на такси, бумажные салфетки. Томскстат предоставил аналитику за прошедший месяц.

"Продовольственные товары в ноябре 2022 г. подешевели в среднем на 0,4% (в ноябре 2021 г. подорожали на 1,5%)", - говорится в сообщении.

Вместе со свежими огурцами подорожало еще два продукта - лук репчатый – на 9,5% и помидоры свежие – на 8,2%. Однако Томскстат отмечает, что упали в цене за ноябрь 2022 года шесть позиций, основные из них шоколад – на 8,9%; соки фруктовые – на 8,8% и овсяные хлопья «Геркулес» – на 7,1%.

Согласно отчету, из непродовольственных товаров больше всего подорожание произошло в трех сегментах - бумажные столовые салфетки – на 14,5%; аскорбиновая кислота – на 13,3%; карандаш чернографитный – на 9,5%. Однако спад стоимости также произошел в трех неожиданных позициях - лампа светодиодная – на 10,1%; смартфон – на 9,7%; миксер и блендер – на 7,5%.

В графе услуг среди жителей Томской области доминирующие позиции по прибавке в цене занимают поездки на отдых в Египет – на 25,8%; проезд в такси – на 17,7%; замена элементов питания в наручных часах – на 9,5%. Из резкого уменьшения стоимости в сегменте наблюдается услуга проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования (ТомскМосква) – на 15,6%.

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