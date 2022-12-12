В Томске 16 декабря в ТРК "Лето" пройдут Чеховские Пятницы

2022 год подходит к своему завершению. Весь этот год Чеховские Пятницы старались, творчески подходили ко всем своим проектам развивая и дополняя их новыми талантливыми людьми.

В преддверии новогодних праздников, Чеховские Пятницы вновь приглашают друзей, почитателей и гостей нашего города на новогоднюю концертную программу. В программе: новогодние песни, танцевальные номера и шутки от ведущих.

Гостей приглашают на мероприятие 16 декабря в 18.00. Адрес: г. Томск, Нахимова, 8, стр. 13 ТРК "ЛЕТО".

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