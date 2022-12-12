Строки о добровольном страховании не будет в квитанциях томичей за декабрь. Фото: «КП-Томск»

В Томске в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги за декабрь не будет строки о добровольном страховании жилья, а в дальнейшем ее увидят только те, кто заполнит специальное заявление. Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал гендиректор ООО «ЕИРЦ ТО» Александр Кодин.

Напомним, в ноябре услуга «добровольное страхование жилья» привлекла внимание томичей и вызвала реакцию властей, пообещавших, что ее исключат из счетов за коммунальные услуги.

«Учитывая ту негативную позицию в соцсетях и отторжение данной строки, мы решили не предлагать эту услугу, и за декабрь собрать статистическую информацию. <...> Сейчас в личном кабинете вы можете написать как заявление о том, что вы хотите видеть эту строку в квитанции, так и точно такое же, что вы не хотите видеть ее в квитанции», — рассказал Александр Кодин журналистам.

Следует уточнить, что стоимость страховки — 3,5 рубля за квадратный метр жилища, ее действие распространяется на месяц, следующий за месяцем, в который была внесена оплата. Возможный размер страховой выплаты может достигать 40 тысяч рублей.

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