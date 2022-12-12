Больницы Томской области получат 12 новых машин скорой помощи

Фото: Юлия Пыхалова / департамент здравоохранения Томской области

Главврачи медицинских учреждений Томской области получат ключи от новых машин скорой помощи во вторник, 13 декабря, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения в Telegram-канале.

Всего Томская область получила 12 автомобилей, из них — 7 «УАЗ-Патриот» и 5 — «ГАЗ», в том числе один реанимобиль. Их распределят между станциями скорой помощи в Томске, а также Бакчарской, Верхнекетской, Кривошеинской, Молчановской, Томской, Чаинской и Шегарской районными больницами.

Церемония вручения ключей пройдет в 14.30 в холле второго этажа администрации Томской области.

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