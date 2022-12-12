В Томске установят специальные приборы для оценки качества воздуха

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В Томске планируется установить специальные приборы для оценки качества воздуха. Регион развивает систему мониторинга окружающей среды, сообщает пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По словам экологов, в ближайшее десятилетие в регионе ожидается повышение температуры летнего сезона на 1 – 1,5°С, зимнего сезона – на 5 – 8°С. Летом осадков станет выпадать больше на 10 – 20%, а зимой на 20 – 40%. Поэтому, для снижения потерь и использования выгод, связанных с наблюдаемыми и будущими изменениями климата, власти региона утвердили региональный план адаптации к изменениям климата.

"В Распоряжении Администрации Томской области от 28.06.2022 N 415-ра определен Перечень приоритетных адаптационных мероприятий, среди которых деятельность по снижению пожарной опасности в лесах, по развитию лесов, по увеличению эффективности использования водных ресурсов, модернизация и инновационное развитие сельского хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, формирование системы оперативных и долгосрочных мер адаптации к изменениям климата", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с целью разработки долгосрочного прогноза изменения климата и описания прогнозируемых изменений в распределении климатических рисков на территории Томской области создана экспертная группа по развитию системы мониторинга окружающей среды и климатических изменений, в которую вошли представители научных, производственных, государственных природоохранных организаций.

По словам начальника отдела по обращению с отходами и экспертизе Владислава Третьякова, создание автоматизированной системы экологического мониторинга является одной из приоритетных стоящих перед нами задач.

На заседании экспертной группы, его участники согласились, что необходимо совершенствовать методическую, нормативную и техническую базу системы мониторинга, увеличивать номенклатуру измеряемых веществ и оперативность доставки информации до жителей Томской области.