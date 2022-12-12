Томичка раскрыла секрет быстрого восстановления старой искусственной ели

Фото: Наталья Качановская

До Нового года осталось чуть меньше трех недель. Журналист "АиФ-Томск" поговорил с домохозяйкой Валентиной Гусевой, которая поделилась рабочими секретами по восстановлению старых искусственных новогодних деревьев.

"Хорошим способом [восстановления] является очистка солью, просто положить в пакет елку частями и соль. Затем встряхнуть. Также можно воспользоваться душем – это самый простой вариант. Также мне нравится удалять грязь микрофиброй, для этого брызгаю елку мылом с водой, а потом протираю. Если выбрать мыло с хорошим запахом, то будет еще лучше", - советует домохозяйка.

Томская домохозяйка отметила, что лучшим способом для восстановления потерявшего "товарный вид" новогоднего дерева станет тщательная обработка водой. В одном из способов женщина рекомендует обработать "лапки" ели горячей водой из пульверизатора.

Также "иголки" можно прогреть феном с горячим потоком воздуха, чтобы ветки стали более пушистыми. Если еще не у всех томичей есть новогоднее настроение, то советы от томички могут быть хорошим способом добавить в будни чувство праздника:

"Добавить в теплую воду пару капель эфирного масла пихты или сосны, мандарина и корицы. Получается отличный новогодний аромат. А маслом сосны можно побрызгать ель, будет пахнуть как настоящая", - поделилась женщина.

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