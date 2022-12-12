В Томске на Кирова иномарка сбила 14-летнюю девочку

Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня, 12 декабря, на проспекте Кирова сбили 14-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Сегодня, 12 декабря в 11 часов 45 минут, в городе Томске, на проспекте Кирова, 46,автомобилем Skoda Yeti, под управлением мужчины-водителя 1951 года рождения, совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что несовершеннолетняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Для осмотра девочка-пешеход доставлена в больницу.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, обстоятельства выясняются.