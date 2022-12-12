Житель Северска перевел 55 тысяч рублей за несуществующий эхолот

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Житель Северска Томской области хотел купить дорогостоящую электронную систему - эхолот с навигатором, но связался с недобросовестным продавцом, который после получения денег поменял свою позицию. Информацию об этом сообщает региональное УМВД.

"В ходе переписки продавец убедил перевести полную стоимость товара по номеру банковской карты. После того как посылка не пришла, северчанин связался с продавцом, который поменял свою позицию и стал отрицать причастность к продаже эхолота и получение денежных средств", - говорится в сообщении.

Таким образом, северчанин перевел 55 тысяч рублей неизвестному, а желанный товар не получил. Однако полицейским удалось установить личность мужчины-продавца, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний житель Костромы.

Северские полицейские расследуют уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

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