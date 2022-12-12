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НовостиОбщество12 декабря 2022 5:30

В Томске на Красноармейской появится зимний городок по мотивам сказки "Золушка"

В составе его элементов будут две фотозоны в виде трона с хрустальной туфелькой и санями
Ксения Высотина
Работы по воссозданию ледяного городка и катка закончатся ко второй декаде декабря.

Работы по воссозданию ледяного городка и катка закончатся ко второй декаде декабря.

Фото: Ксения Высотина

На улице Красноармейская появится зимний городок по мотивам сказки "Золушка". В составе его элементов будут две фотозоны в виде трона с хрустальной туфелькой и санями, сообщает пресс-служба администрации города.

"В составе его элементов будут две фотозоны в виде трона с хрустальной туфелькой и санями, а также ледовые, композитные и светодиодные фигуры. Мастера приступили к художественному оформлению ледовых элементов, после чего начнется установка светодиодов, выполнение подсветки ледовых фигур и подключение к электроснабжению", - говорится в сообщении.

В мэрии также добавили, что городок появится на Красноармейской, 122 у магазина «Томские товары». В этом году городок строят по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка».

Уточняется, что на территории городка будет работать каток с пунктом проката снаряжения. Работы по воссозданию ледяного городка и катка закончатся ко второй декаде декабря.

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