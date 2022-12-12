Рабочая неделя в Томске пройдет без 30-градусных морозов

К концу недели в городе вновь потеплеет. Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящей рабочей неделе не ожидаются 30-градусные морозы. К выходным в городе ожидаются осадки в виде снега, такие данные предоставлены на сайте GISMETEO.

В начале недели в городе прогнозируются осадки в виде снега. Ночью температура ожидается в районе -17...-28 градусов, а днем - минус 11...-15.

К середине недели в Томске немного похолодает. Ночью синоптики обещают до -24, а днем до -19 градусов. Осадков не прогнозируется.

К концу недели в городе вновь потеплеет. Ночная температура будет варьироваться в пределах -16...-21, а дневная - минус 11...-16 градусов. Также пройдет снег.

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