Томичам рассказали о секретах продления "жизни" новогодней елки

Фото: Густаво Зырянов

Департамент лесного хозяйства Томской области опубликовал памятку для томичей при покупке и установке новогодней елки. Согласно информации от ведомства, дерево лучше покупать за 5-6 дней до новогодней ночи.

"Здоровое дерево имеет иголки одинакового ровного цвета. Наличие желтизны говорит о том, что ель срезали уже давно и пересушили. Перемороженную елку легко распознать по запаху: разотрите в пальцах хвою без перчаток, у здорового дерева сразу почувствуется сильный хвойный аромат", - говорится в аккаунте департамента.

Отмечается, что первое, на что стоит обратить внимание - это запах и цвет. Если при трении запах не появился, то не стоит рассматривать такой вариант. Кроме того, у дерева, которое быстро начнет осыпаться и долго не простоит, будет характерный желтоватый цвет иголок.

"Заготовленные браконьерами деревья, могут лишить вас новогоднего настроения. Как правило, их готовят в неподходящее время и они терпят длительное хранение в губительных условиях", - говорится в сообщении департамента лесного хозяйства.

Как и у покупателя в обычном магазине продуктов и одежды, у покупателей еловых также есть право запросить информацию на покупаемый товар. Так, томичи могут попросить документы на срубленную елку.

Еще одна важная рекомендация - не нужно дерево зразу же заносить в теплое помещение. Ему нужно какое-то время постоять на нейтральной по температуре территории, например, на застекленном балконе. Перед тем, как устанавливать елку в квартире, нужно обновить срез. Воду в ведре менять следует 2-3 раза в день.

"МК в Томске" рекомендует установить елку не в обычную воду, а в питательно-антисептический раствор. Например, разведите 3 чайные ложки сахара и 1 таблетку аспирина на 1 литр воды.

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