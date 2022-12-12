"Шел 2 км по оврагу": томич рассказал о своей поездке на рыбалку

Фото: Dmitry Viktorovich

Житель Томска рассказал в соцсетях о том, как он пробирался 2 км по оврагам и полям ради рыбалки. Мужчине пришлось уехать в сторону Тегульдета.

"Это длинные сборы в дальний путь на таежную курью. О ней от рыбаков еще ничего не слышал. Мысли в голове о том, что там никого не было, либо нет клева - пугали, но заставляли рискнуть", - поделился Дмитрий с рыбаками.

Мужчина рассказал, что его путешествие началось в 5:40 утра. По словам рыбака, погода не располагала к поездке. На пути к месту назначения томича сопровождал мороз и сильный ветер.

"Ящик наживы и хорошее настроение было с собой. Вот только по приезду было обнаружено, снега по колено, и не одного следа в сторону курьи. Идти порядка 2 км, по полю, потом по оврагу и вновь по чистому полю. Но ведь это того стоит, в феврале месяце без 10 кг отборной рыбы, оттуда не уезжал", - пишет Дмитрий.

Дорога до реки была сложной. Когда у рыбака получилось преодолеть овраги и заснеженные поля, он начал выбирать места для забура.

"За 30 минут прохода, не поклевки. Настроение начинает меняться как и погода. За каждым забуром было пусто. Спустя 10 отверстий - первый полосатик на 200 грамм и вновь тишина. Спустя 5 лунок, результат не оставил ждать. Окунь клевал до 12 часов", - рассказывает рыбак.

Дорога обратно для томича далась еще сложнее, так как следы, по которым он шел до реки, замело снегом.

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