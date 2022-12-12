Из-за непогоды рейс из Москвы в Томск прибыл с двухчасовым опозданием

Фото: Михаил Фролов / Владимир Веленгурин

Несколько десятков рейсов были задержаны из-за плохих погодных условий в Москве минувшей ночью, включая рейс Москва-Шереметьево—Томск, следует из сведений онлайн-табло.

С двухчасовым опозданием вылетел из Москвы рейс авиакомпании «Победа» ДР 6509. Согласно данным табло томского аэропорта, борт приземлился в Томске в 8.37 местного времени вместо 6.25 по расписанию.

Также задержался вылет Boeing-737 компании Nordwind из Санкт-Петербурга, его прибытие в Томск ожидается в 10.04 вместо 9.20.

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