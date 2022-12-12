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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 1:56

Спасатели в Томске освободили палец трехмесячного ребенка из отверстия в игрушке

Медицинская помощь младенцу не потребовалась
Кирилл Гостев
Фото: Telegram-канал «Спасатели Томска» / Владимир Веленгурин

Фото: Telegram-канал «Спасатели Томска» / Владимир Веленгурин

Специалисты Томской областной поисково-спасательной службы высвободили палец трехмесячного младенца из отверстия в пластиковой игрушке, сообщил Telegram-канал «Спасатели Томска».

Уточняется, что вызов поступил ночью, 11 декабря, от родителей ребенка, подстраховавшихся на случай травмирования.

«Прибывшая на место оперативно-дежурная смена спасателей освободила палец ребенка с помощью кусачек. Медицинская помощь младенцу не потребовалась», — говорится в сообщении.

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