В Томске 12 декабря ожидают похолодание с порывистым ветром

Фото: Анна Ковалёва / Ксения Высотина

В Томске в понедельник, 12 декабря, региональный Гидрометцентр прогнозирует дневную температуру около -18...-20 °C, без существенных осадков. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Томской области днем ожидается -18...-23 °C, местами -12...-17 °C, по крайнему востоку до -28 °С. Выпадет небольшой снег, в западных районах – умеренный, по востоку преимущественно без осадков.

Ветер в регионе южный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Местами встречаются гололедные и изморозевые явления.

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