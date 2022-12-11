В Томской области 11 декабря два человека скончались от COVID-19

Фото: Юлия Пыхалова / Иван Макеев

В Томской области в воскресенье, 11 декабря, стало известно о двух новых летальных случаях коронавируса, сообщил оперативный штаб по региону. Накануне от инфекции также скончались два человека, а общее количество жертв в регионе достигло 943.

Новых случаев за сутки выявили 37, 26 человек выздоровели, 5 госпитализированы. Общее число случаев в Томской области — 157 746, выздоровели 156 134 человека.

В России за минувшие сутки выявлено 7 096 случаев коронавируса, 5 718 человек выздоровело, 51 человек скончался.

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