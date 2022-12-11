Томичи смогут задать вопросы главврачам на Открытом приеме 12 декабря

Фото: Николай Оберемченко / Алексей Булатов

В Томске 12 декабря состоится заключительный в этом году «Открытый прием» глав больниц и поликлиник Томской области, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

В очном формате пациенты могут задать любые вопросы главврачам больниц и поликлиник региона, а также предложить какие-то улучшения в процессе организации медпомощи.

«Открытый прием» продлится с 17 до 19 часов.

С 2016 года в Томской области состоялось 38 «Открытых приемов», которые посетили более двух тысяч человек.

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