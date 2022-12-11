В корпусах Северского технологического института пропало отопление

Фото: Telegram-канал Владимира Петрова

Студенты Северского технологического института в Томской области жалуются на отсутствие отопления в части аудиторий. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат северской Думы Владимир Петров.

По словам депутата, температура в некоторых аудиториях опустилась до 12 градусов, студенты сидят на занятиях в пуховиках.

«Вот так учатся студенты СТИ НИЯУ МИФИ. Половина кабинетов не обогревается вообще. Сидим, мерзнем», — говорит студентка, видео которой опубликовал депутат.

В соцсетях института на информацию об отсутствии отопления пока не отреагировали.

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