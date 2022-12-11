Родители воспитанников ФК «Томь» записали видеообращение Владимиру Мазуру

Фото: пресс-служба ФК «Томь»

Вслед за детскими тренерами футбольного клуба «Томь» видеообращение губернатору Томской области Владимиру Мазуру записали и родители ребят, которые тренируются в футбольной Академии. Обращение опубликовано в соцсетях «Томи».

Напомним, что долг ФК «Томь» превышает 70 млн рублей, из-за чего команда после сезона 2021/2022 не смогла пройти лицензирование и покинула пирамиду профессионального футбола в России. Сейчас стоит вопрос о дальнейшем существовании Академии, так как из-за многомесячных долгов по зарплате детские тренеры не готовы продолжать проводить тренировки с воспитанниками.

«Наши команды считаются одними из сильнейших в Сибири. Наших ребят вызывают в юношеские сборные России. Однако в последние полгода футбольный клуб «Томь» живет на грани закрытия. Сейчас уже под угрозой просто дальнейшие тренировки. Мы очень беспокоимся за судьбы наших детей и не хотим, чтобы они оказались на улице, остались без своего любимого футбола, без мечты», — сказано в обращении к губернатору.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Мазура с сотрудниками клуба намечена на понедельник, 12 декабря.

Читайте также: «Я не могу на это повлиять»: Аршавину рассказали о проблемах с ФК «Томь»

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.