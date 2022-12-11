Резкое похолодание до -37 градусов ожидают в начале недели в Томской области Фото: Ксения Высотина

В Томской области с 10 по 14 декабря ожидается резкое понижение температуры ниже -37 градусов, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

По данным сайта Gismeteo, самой холодной в этот период будет ночь на понедельник: в это время в Томске ожидается до -31 градуса, в Стрежевом -32 °C, в Тегульдете и Колпашеве -33 °C. После вторника, 13 декабря, холода начнут немного отступать.

В МЧС предупреждают, что при низких температурах повышается риск обморожения или переохлаждения. Жителям региона рекомендуют одеваться по погоде, закрывать уши и лицо, отказаться от алкоголя и курения, особенно на морозе, воздержаться от дальних поездок и прогулок.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обратиться за помощью по единому номеру «112».

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