Житель Северска взял кредит на 877 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам

Фото: Александр Глуз / Алёна Голева

Житель ЗАТО Северск 1958 года рождения оформил кредит на сумму более 800 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Мужчина обратился в отделение полиции в Северске и рассказал, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. По их словам, на потерпевшего якобы пытаются оформить кредит. Действуя по инструкции мошенников, мужчина через Интернет оформил кредит в банке и перевел средства на указанный мошенниками счет.

«Ущерб составил 877 500 рублей», — уточнили в пресс-службе УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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