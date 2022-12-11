Новым перевозчиком на маршруте Томск-Тюмень стала авиакомпания S7

Фото: Георгий Ланской / Андрей Матвеев

Авиакомпания S7 начнет выполнять рейсы между Томском и Тюменью в январе 2023 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно сообщению, маршрут заработает 3 января, вылеты будут происходить два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям, на самолете средней дальности Embraer 170. Длительность полета — два часа.

В настоящее время перевозки по маршруту Томск-Тюмень и обратно, согласно сайту томского аэропорта, выполняет компания UTair. Заключительный рейс она выполнит 28 декабря.

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