В пригороде Томска водитель Chevrolet Niva сбил несовершеннолетнюю девочку

Фото: пресс-службу УМВД России по Томской области / Алексей Булатов

В поселке Ключи под Томском в субботу вечером автомобиль Chevrolet Niva сбил 14-летнюю девочку, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. За рулем автомобиля был местный житель 1959 года рождения.

«По предварительным данным, несовершеннолетняя двигалась по краю проезжей части, навстречу движению автомобиля», — уточнили в полиции.

Добавляется, что пострадавшую в ДТП с травмами доставили в больницу.

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