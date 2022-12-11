В Томске 11 декабря будет снежная и морозная погода Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье, 11 декабря, дневная температура по данным томского Гидрометцентра составит -20...-22 °C, ожидается небольшой снег.

В Томской области днем ожидается -20...-25 °C, местами -26...-31 °C. В отдельных районах выпадет небольшой снег, возможны изморозевые явления.

Ветер в области и областном центре северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. На дорогах региона местами гололедица.

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