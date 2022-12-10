«Единая Россия» открыла «Парты Героев» в Томской области

Фото: Предоставлено ВПП «Единая Россия»

Одним из героев стал Олег Тимофеевич Зайцев, рядовой Вооружённых Сил СССР, участник войны в Афганистане, посмертно получивший звание кавалера ордена Красной Звезды, погиб при исполнении служебных обязанностей в сентябре 1985 года. Олег Зайцев выпускник Молчановской СОШ № 1, и память о нем навсегда теперь запечатлена на «Парте Героя».

Память о Героях Великой Отечественной войны Шуры Кобер и Виктора Хоменко увековечена в Тунгусовской школе Молчановского района.

Фото: Предоставлено ВПП «Единая Россия»

В Зырянской школе появилась «Парта Героя», посвященная Андрею Дмитриевичу Поданеву, учителю школы, руководителю районного отдела образования, участнику Великой Отечественной войны, который добровольцем ушел на фронт. Погиб во время боевых действий.

«Благодаря проекту нам удается формировать у школьников правильные морально-этические нормы, которые способствуют воспитанию чувства патриотизма и бережному отношению к памяти Героев Отечества», – сказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Виктор Кресс.

Фото: Предоставлено ВПП «Единая Россия»

«Парта Героя» — ученическая парта с размещенной информацией о заслуженном человеке, имеющем непосредственное отношение к школе. На ней находится QR-код с ссылкой на официальный портал с информацией о Герое. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, победители олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов, спортивных соревнований.

До конца года «Единая Россия» откроет еще четыре «Парты Героев» в регионе, в числе которых есть участник специальной военной операции.