В Томске на Нахимова 10 декабря автомобиль наехал на пешеходов

Фото: Томская полиция

В Томске 10 декабря, субботу, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль наехал на жителей города, переходящих дорогу по "зебре". Один человек доставлен в больницу.

"Сегодня, 10 декабря около 11 часов 22 минут на пересечении улиц Нахимова и Ф.Лыткина произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Согласно данным от томской полиции, водитель иномарки Chevrolet Cruze наехал на пешеходов, которые следовали по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП один человек попал в больницу для осмотра. Томичей, ставших свидетелями происшествия, просят обратиться по телефону: 66-44-22.

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