Томичи восхитились исходом матчей Хорватия-Бразилия и Аргентина-Нидерланды

Фото: Килькин Артём

В Катаре идет Чемпионат мира по футболу-2022. В пятницу, 9 декабря, на стадионе встретились команды Хорватии и Бразилии, Аргентины и Нидерланды.

У хорватов в пенальти доминировал голкипер Доминик Ливакович, который "вытащил" один удар и один удар пришелся в штангу. Серия закончилась со счетом 3:2 в пользу Хорватии. У Аргентины и Нидерландов ситуация сложилась бодрее - основное время встречи закончилось со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:3. Журналист "МК в Томске" пообщался с горожанами и узнал, какие эмоции они пережили в ходе матча.

"Вот это накал, потрясающий матч! Тот, кто должен был забить – забил, а до этого отдал голевую передачу. И можно было подумать, что дело сделано, но сборная Нидерландов с этим была не согласна", - говорит один из томичей на матч Аргентины-Нидерландов.

Еще один томич выразил свое восхищение, вспоминая предрассудки на счет ЧМ о месте проведения Катар.

"Знаете, такие матчи комментаторы старой школы называли «валидольными». Класс! Супер! Эмоции зашкаливали! Думаю, что даже те болельщики, которые говорили, что чемпионат в Катаре какой-то скучный, после матча Аргентина - Нидерланды уже угомонятся", - сказал томич.

Об игре Хорватии и Бразилии жители Томска рассуждают не с меньшим удовольствием и воссторгом.

"Прекрасный футбольный вечер! Я очень доволен! Я абсолютно не выспался, но нисколько не жалею, что так поздно лег спать", - сказал томич.

Также нашлись и те, кто увидел в победе Хорватии скрытый смысл в проигрыше Бразилии.

"А не надо было пресс-атташе бразильцев на пресс-конференции котика обижать!", - сказала томичка.

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