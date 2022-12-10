«Единая Россия» инициировала создание интерактивной карты «Парта героя»

Патриотический проект «Парта Героя» уже действует во многих регионах России. Фото: Предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, первый Всероссийский форум «Школа Героя» прошел в Музее Победы на Поклонной горе в Москве по случаю Дня Героев Отечества. Его организовали и провели «Единая Россия» и Минпросвещения при поддержке Российского военно-исторического общества.

Президент Владимир Путин в своем приветственном слове к участникам форума подчеркнул, что считает мероприятие значимой и востребованной инициативой, которая призвана внести большой вклад в воспитание детей и молодежи, объединить созидательный потенциал общественных, волонтерских, общеобразовательных организаций, которые носят имена легендарных Героев.

«Наша страна во все времена славилась яркими, талантливыми, сильными духом людьми. Их отвага, трудовые свершения навеки останутся в памяти народа. Мы гордимся воинами, защищающими сегодня безопасность, национальные интересы Отечества. Отрадно, что давняя традиция называть школы в честь выдающихся современников получила широкую поддержку. Таких учебных заведений насчитывается более 6 тысяч», – цитирует сайт ER.ru Президента, обращение которого зачитал его помощник, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в обращении к участникам форума подчеркнул: оберегать историческую память и не допускать ее искажения - задача партии. Необходимо делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением.

«Нацизм пытается идти в наступление и в наши дни. Мы должны быть сильными и стойкими, чтобы не дать врагу ни малейшего шанса. Наши солдаты и офицеры, которые участвуют в специальной военной операции, – настоящие герои. И они готовы пожертвовать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы миллионы наших людей могли говорить на родном языке. Сохранить свои традиции, культуру, веру, само право жить», – отметил, в частности, Дмитрий Медведев.

Проводить форум «Школа Героя» ежегодно предложил Министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что идея его проведения появилась при подготовке совместных с «Единой Россией» мероприятий по развитию патриотического проектов. «Я предлагаю создать Ассоциацию школ Героев – виртуальный музей», – сказал Сергей Кравцов.

Также «Единая Россия» планирует создать интерактивную карту «Парта Героя» - по всей стране уже открыто около 10 000 таких парт. На сайте будет размещена карта всех открытых в регионе парт героев с полной информацией о них.

Еще одна инициатива, с которой вышла «Единая Россия», – предоставлять льготы при поступлении в вузы для Героев России и Героев, трижды награжденных Орденом Мужества. Они смогут бесплатно и без конкурса поступать в любой вуз, а также бесплатно учиться на подготовительных курсах.

Кроме этого, в рамках партпроекта «Историческая память» на форуме состоялась церемония гашения почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». С инициативой выпустить их выступил глава комитета Госдумы по информполитике («Единая Россия»), федеральный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.