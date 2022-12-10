Житель Томска хотел избежать штрафа и сообщил об угоне мопеда

Фото: Алёна Голева

На трассе в Первомайском районе Томской области сотрудники полиции заметили водителя мопеда, который ехал без шлема. Молодой человек хотел избежать наказания и заявил об угоне своего транспортного средства. Информацию об этом сообщает прокуратура региона.

"В августе 2022 года молодой человек, в отсутствие права управления транспортным средством, управлял мопедом без мотошлема, выехал на автодорогу «с. Первомайское - Белый Яр»", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что сотрудники полиции хотели остановить водителя и проверить его документы, однако он скрылся и бросил свой мопед в лесу. Позже заявил о том, что его средство передвижение украли.

В ходе установления обстоятельств было выяснено, что никто имущество томича не угонял, ему пришлось сознаться в ложном доносе. В наказание было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос" и выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.

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