В Томске за неделю видеофиксация обнаружила почти шесть тысяч нарушений ПДД

Фото: Томская полиция/Алёна Мищенко

На дорогах Томска и Томской области установлены камеры видеофиксации, с помощью которых сотрудники полиции устанавливают нарушителей правил дорожного движения. За прошедшую неделю в регионе установили почти шесть тысяч таких нарушений. УМВД по Томской области сообщает детали.

"За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 5922 нарушения, из которых 3662 - нарушения скоростного режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главная задача видеофиксации предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сократить дорожный травматизм.

Посмотреть неоплаченные штрафы можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».

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