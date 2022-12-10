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НовостиОбщество10 декабря 2022 8:44

В Томске за неделю видеофиксация обнаружила почти шесть тысяч нарушений ПДД

Большая часть из нарушений - превышение скоростного режима
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Томская полиция/Алёна Мищенко

Фото: Томская полиция/Алёна Мищенко

На дорогах Томска и Томской области установлены камеры видеофиксации, с помощью которых сотрудники полиции устанавливают нарушителей правил дорожного движения. За прошедшую неделю в регионе установили почти шесть тысяч таких нарушений. УМВД по Томской области сообщает детали.

"За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 5922 нарушения, из которых 3662 - нарушения скоростного режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главная задача видеофиксации предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сократить дорожный травматизм.

Посмотреть неоплаченные штрафы можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».

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