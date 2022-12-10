Томский кикбоксер получил звание "Мастер спорта России"

Фото: Молодежная политика и спорт Томской области/Фролов Михаил

Кикбоксер Данил Заев из Томска получил престижное звание "Мастер спорта России". Молодой человек продолжает заниматься спортом и вести тренерскую деятельность. Информацию об этом предоставил департамент Молодежной политики и спорта Томской области.

«Мой первый тренер был вынужден переехать в другой город, поэтому направил меня продолжать занятия к основателю и президенту федерации кикбоксинга Томской области, заслуженному тренеру России Кириллу Базаеву», – рассказал спортсмен.

Уточняется, что Данил стал победителем первенства Европы, серебряным призером первенства России, победителем и многократным призером первенств Сибирского федерального округа.

В данный момент тренером мастера спорта России является Семен Ануфриев.

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