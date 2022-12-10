В Томске 10 декабря открыли проезд по правой стороне Коммунального моста

Фото: Алёна Мищенко

В Томске продолжается ремонт Коммунального моста, который находится на въезде в город. Мэрия города сообщает об открытии для автомобилей правой стороны проезжей части и перекрытии левой для начала ремонтных работ.

"В субботу в 4.30 утра для проезда автомобилей была открыта правая, отремонтированная, половина Коммунального моста. Ночью специалисты провели испытания пролетного строения и установили необходимые схемы и дорожные знаки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уборка от строительного мусора и установка предупреждающих знаков прошли во время, когда нагрузка на мост была минимальная, автомобилисты не испытали дискомфорт.

Ремонт Коммунального моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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