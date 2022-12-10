Томичи подарили более 100 книг городской больнице

Фото: Фролов Михаил/Алёна Голева

В Томске городска больница №3 запустила акцию "Подари книгу больнице". В рамках нее жители города принесли более сотни книг, пожертвовав их для пациентов стационарного отделения.

"Принять участие в акции может любой желающий. Принимается: любая художественная литература, литература на темы личностного роста, финансовой грамотности и др", - сообщается в телеграм-канале больницы.

Уточняется также, что выбранное литературное творчество нужно приносить в больницу по адресу улица Нахимова, 3 (3 этаж, крыло администрации, 14 кабинет). Прием книг осуществляется с 8:00 до 12:00 и с 12:30 до 16:00. Дополнительные вопросы и нюансы можно узнать у Альбины Тунгусовой по телефону +7 (3822) 41-47-85.

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