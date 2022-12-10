В Томске 10 декабря прогнозируют до -18 градусов

Фото: Алёна Голева

В Томске в пятницу, 10 декабря, по данным томского Гидрометцентра столбик термометров днем опустится до -16...-18 °C. Ночью прогнозируют небольшой, а днем умеренный снег с облачной погодой с прояснениями.

В Томской области днем ожидается -14...-19 °C, местами до -26 °C. Также прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, днем по северо-западу без существенных осадков.

Ветер в области и областном центре западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Томичей предупреждают о гололедице на дорогах.

Читайте также: «Боюсь за жизнь ребенка»: в доме жительницы Томска сгнил пол и выросли сосульки из-за раскопанной теплотрассы во дворе