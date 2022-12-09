За избиение незнакомца четверо мужчин в Томске получили длительные сроки. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Томске вынесен приговор четырем местным жителям, которые в мае 2020 года избили незнакомого человека, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ленинский районный суд Томска приговорил двух мужчин к 11,5 годам лишения свободы, третьего — к 6 годам в исправительной колонии строгого режима, и четвертого — к 9 годам в колонии особого режима. Возраст обвиняемых — от 26 лет до 31 года.

По версии следствия, в одну из ночей в мае 2020 года на улице Асиновская в Томске подсудимые оскорбили знакомую потерпевшего, из-за чего между ними возник конфликт.

«В ходе конфликта подсудимые вчетвером избили мужчину, нанеся ему множественные удары ногами по телу и голове, несколько ударов битой, а также ножевое ранение в грудь, чем причинили его здоровью тяжкий вред», — говорится в сообщении прокуратуры.

На момент публикации решение суда не вступило в законную силу.

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