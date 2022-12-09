Активные пользователи мобильного Интернета из Томска смогут удвоить трафик накануне Нового года

Фото: Tele2

До 17 января 2023 года потенциальные клиенты Tele2 имеют возможность, приняв участие в новогодней акции, получать удвоенный объем Интернет-трафика на весь период пользования выбранным тарифом. Об этом сообщили в компании.

Tele2 представляет свое предпраздничное предложение новым абонентам. Фото: Tele2

Специалисты отметили: специальное предложение для новых абонентов оператора предусматривает вдвое больше Интернета за стандартную стоимость. Клиенты смогут по достоинству оценить качество связи и цифровые продукты компании. Это не разовый бонус – предложение действует весь период пользования тарифом.

Удвоенный пакет Интернета можно как использовать самому, так и поделиться трафиком с друзьями, или перенести гигабайты на следующий месяц. Фото: Tele2

«Участники акции получат не просто разовый бонус, а двойной объем Интернет-трафика ежемесячно в течение всего периода пользования тарифом. Удвоенный пакет можно использовать по назначению, делиться гигабайтами с другими абонентами Tele2, продавать на «Маркете Tele2» или переносить на следующий месяц», - подчеркнули представители оператора связи. Подробности – на tele2.ru