«Транснефть - Западная Сибирь» заменила электродвигатель на перекачивающей станции

Специалисты нефтепроводного предприятия ввели в эксплуатацию электродвигатель магистрального насосного агрегата на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Каштан», расположенной в Боготольском районе Красноярского края.

Работы по монтажу нового синхронного электродвигателя выполнялись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО «Транснефть - Западная Сибирь» на 2022 год. Цель - снижение энергозатрат предприятия за счет внедрения производственного оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия.

Новый горизонтальный синхронный электродвигатель отечественного производства установлен взамен прежнего, выработавшего нормативный срок. Он предназначен для использования в составе насосных агрегатов для транспортировки нефти. Мощность нового оборудования составляет 6300 кВт, напряжение 6 кВ, частота вращения 3000 оборотов в минуту. Электродвигатель характеризуется увеличенными КПД (более 98%) и сроком службы (не менее 40 лет), высокими показателями надежности (наработка на отказ не менее 40 000 часов, ресурс до капитального ремонта не менее 63 000 часов).

Также согласно проекту был выполнен монтаж новой рамы под электродвигатель, трубопроводов отвода и подвода масла для смазки подшипников, упругой пластинчатой муфты. Трубопроводы масла оснащены новой запорной арматурой высокой степени герметичности с нормативным сроком службы не менее 30 лет. Контроль и управление электродвигателем осуществляется средствами современной микропроцессорной системой автоматики. В рамках проектных решений реализованы защиты электродвигателя при отклонениях от нормативных параметров работы.